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6 мая • обновлено в 23:06
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Виктория Довгань
Виктория Довгань
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Степанов заявил о срыве выплат 300% оклада медикам: правительство приняло меры

28.8т
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Задержка выплат 300% мартовского оклада украинским медикам, которые работают с больными коронавирусом, связана с ошибками в расчетах местной власти и вскоре будет устранена.

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Что касается апреля, то там механизм начисления несколько отличается, но вскоре и эти средства будут направлены работникам больниц после решения некоторых вопросов с документами. Об этом на брифинге заявил глава Минздрава Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Новость дополнена комментарием премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Он пояснил, что выплата 300% заработной платы медицинским работникам, работающим с больными коронавирусом, состояла из двух этапов. Первый этап – это выплата зарплаты за март, второй – то, что должно быть, начиная с апреля. Однако на каждом из этапов был разный механизм начислений.

"То, что касается марта: еще 2 апреля мной был подписан приказ во исполнение закона, соответствующих постановлений правительства и поручений президента. Был подписан приказ о выплате 300% окладов медработникам, которые работают с больными коронавирусом. После того были перечислены все без исключения средства на места еще в середине апреля. Для того, чтобы все наши медработники, независимо от того, где они работают, получили 300% должностного оклада за март", – сказал министр.

Зарплаты медиков

Зарплаты медиков

АСС

"Я имею многочисленные сигналы из городов, из разных регионов Украины: где-то не так посчитали, где-то посчитали за два дня работы, где-то еще что-то. Мы собрали всю информацию, и сегодня я обязательно подниму этот вопрос на правительстве. Вчера я провел селекторное совещание с регионами и скажу вам откровенно – я был шокирован тем, что они мне начали рассказывать. Они начали искать различные запятые, там считали по такому постановлению, там – по такому приказу и дальше набор отговорок, почему они не перечислили в полном объеме", – возмутился Степанов.

Обращаясь к медикам, которые не получили указанные повышенные выплаты за март, он заверил, что это произойдет в ближайшее время и пообещал обеспечить все надлежащим обраом. По его словам, до 8 мая должен быть предоставлен отчет по каждой больнице и работнику, которые не получили доплаты за коронавирус.

"Теперь то, что касается зарплаты 300%, начиная с 1 апреля: она вложена в тариф коронавируса, который был введен. Там есть четыре пакета: для стационаров, для экстренной медицинской помощи, для мобильных бригад и для тех больниц, которые не входили в перечень утвержденных больниц первой волны, но имели больных коронавирусом в течение апреля, лечили их", – сказал министр здравоохранения.

"Я настаивал на том, что все эти люди должны получать повышенную зарплату в 300%. Я разговаривал с Национальной службой здоровья и убежден, что они в течение одного-двух дней должны заключить договора и перечислить средства", – подытожил Степанов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство свои обязательства по выплате заработной платы врачам выполняет – средства перечислены в области, а дальше на медицинские учреждения.

"Мы забрали из областей потребность платить зарплаты медработникам. Дали средств значительно больше. Наш анализ показывает, что не все департаменты правильно сработали", – заявил он.

Шмыгаль поручил главам ОГА провести расследование по начислению зарплаты врачам, которые борются с COVID-19, и наложить дисциплинарные взыскания на руководителей соответствующих учреждений.

По его словам, в областях достаточно средств на зарплаты и премии в 300% оклада для медработников. Некоторые области даже получили больше финансирования, чем нужно.

При этом выплаты составили критически малые суммы. Шмыгаль заявил, что у него есть претензии к главам ОГА, которые не проконтролировали выплату 300% врачам на местах.

"Средств достаточно. Фонд на борьбу с коронавирусом в стране есть. Наиболее приоритетная задача – обеспечить заработную плату врачам. Они ничем сегодня не отличаются от бойцов, находящихся на передовой", – подытожил премьер-министр.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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Комментарии
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Белый господин
Белый господин
Обоз, напиши нам после того, как врачи положенные выплаты. Напиши кто их задержал. Надоело уже это #скоро.
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Так може все ж винний Кабмін - необхідно було надати вичерпні пояснення нарахування.
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
В общем - держитесь там, ребята...
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