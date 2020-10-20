Степанов назвал условия возвращения Украины к строгому карантину

В случае, если ежедневный прирост больных COVID-19 в Украине достигнет 11-15 тысяч, власть будет вынуждена вернуться к жесткому карантину с максимальными ограничениями.

Об этом во время выступления в Верховной Раде заявил министр здравоохранения Максим Степанов, отметив, что реализация такого сценария будет означать третий уровень опасности (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Третий уровень – это когда ориентировочно ежедневное количество больных с подтвержденными случаями COVID-19 составит от 11 до 15 000, а заполненность коек по всей стране, определенных для лечения больных COVID-19, будет не менее 85%. В таком случае мы обеспечим введение жестких карантинных ограничений в стране с применением полного перечня ограничений "красного" уровня эпидемической опасности", – предупредил чиновник.

Он добавил, что тогда придется начать мобилизацию всех медицинских работников, а работа ведомственных учреждений будет организована и для гражданского населения. Еще один крайний шаг – создание полевых госпиталей.

В то же время Степанов отметил, что в случае еще большего ухудшения эпидемической ситуации в стране объявят четвертый уровень опасности. Это означает, что ресурсы системы здравоохранения исчерпаны.

"Когда ежедневное количество случаев будет около 20 000 больных в сутки, мы будем вынуждены вводить активацию протокола медицинской сортировки с приоритетом оказания медицинской помощи. Я уверен, что никто не хочет, чтобы наступил 3-4 уровень", – обратился министр к украинцам.

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