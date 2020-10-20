Степанов назвал условия возвращения Украины к строгому карантину
Критическая отметка наступит тогда, когда 85% коек под больных COVID-19 будет заполнено
Тогда власти начнут разворачивать полевые госпитали
В еще худшем варианте медикам придется выбирать, чью жизнь спасать
В случае, если ежедневный прирост больных COVID-19 в Украине достигнет 11-15 тысяч, власть будет вынуждена вернуться к жесткому карантину с максимальными ограничениями.
Об этом во время выступления в Верховной Раде заявил министр здравоохранения Максим Степанов, отметив, что реализация такого сценария будет означать третий уровень опасности (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Третий уровень – это когда ориентировочно ежедневное количество больных с подтвержденным случаям COVID-19 будет составлять от 11 до 15 000, а заполненность коек по всей стране, определенных для лечения больных COVID-19, будет составлять не менее 85%. В таком случае мы будем обеспечивать введение жестких карантинных ограничений в стране с применением полного перечня ограничений "красного" уровня эпидемической опасности", – предупредил чиновник.
Он добавил, что тогда придется начать мобилизацию всех медицинских работников, а работа ведомственных учреждений будет организована и для гражданского населения. Еще один крайний шаг – создание полевых госпиталей.
В то же время Степанов отметил, что в случае еще большего ухудшения эпидемической ситуации в стране объявят четвертый уровень опасности. Это означает, что ресурсы системы здравоохранения исчерпаны.
"Когда ежедневное количество случаев будет около 20 000 больных в сутки, мы будем вынуждены вводить активацию протокола медицинской сортировки с приоритетом оказания медицинской помощи. Я уверен, что никто не хочет, чтобы наступил 3-4 уровень", – обратился министр к украинцам.
Как сообщал OBOZREVATEL:
президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций заявлял, что жесткий карантин в Украине введут, если суточный прирост новых инфицированных коронавирусом превысит 9,5 тысяч человек.
Напомним, по состоянию на утро вторника, 20 октября, в Украине официально подтверждено 309 107 случаев коронавирусной инфекции. Из них 5 469 обнаружены за минувшие сутки.
От COVID-19 в стране умерли уже 5 786 человек (+113 за сутки), а 129 533 пациентов (+3 044) полностью побороли болезнь.
Степанов предупредил, что медицинской системе может просто не хватить человеческого ресурса, если украинцы не начнут соблюдать элементарные меры безопасности