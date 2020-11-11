Степанов назвал условия легализации каннабиса в Украине
Министр здравоохранения Максим Степанов высказался в поддержку легализации медицинского каннабиса при условии контроля за его продажей и использованием.
О своем отношении к резонансному вопросу Степанов рассказал в эфире программы "Хард с Влащенко". Действенным механизмом контроля за продажей каннабиса он назвал электронный рецепт.
"То, что мы внедряем в следующем году, – это будет инсулин, наркотические средства, иммуносупрессивные лекарства", – подчеркнул министр.
Он также отметил, что до конца 2020 года Минздрав предпримет все усилия, для того чтобы все рецептурные препараты можно было купить исключительно по рецептам.
Как сообщал OBOZREVATEL:
президент Владимир Зеленский объяснил свою позицию по легализации каннабиса, отметив, что в таких странах, как США, Канада, Польша и Литва уже доступны лечебные препараты на основе этого вещества, но у нас в стране это полностью нелегально.
Во время местных выборов в Украине 25 октября был проведен опрос от президента. По результатам обработки 74% анкет легализации каннабиса поддержали 64,88%, против – 29,53%.
В конце октября нардеп от "Слуги народа" Василий Мокан говорил, что Верховная Рада может рассмотреть вопрос легализации каннабиса.
Монобольшинство президентской партии "Слуга народа" в Верховной Раде уже готовит законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине. Об этом заявил глава парламентской фракции СН Давид Арахамия.