Степанов назвал условия легализации каннабиса в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов высказался в поддержку легализации медицинского каннабиса при условии контроля за его продажей и использованием.

О своем отношении к резонансному вопросу Степанов рассказал в эфире программы "Хард с Влащенко". Действенным механизмом контроля за продажей каннабиса он назвал электронный рецепт.

"То, что мы внедряем в следующем году, – это будет инсулин, наркотические средства, иммуносупрессивные лекарства", – подчеркнул министр.

Он также отметил, что до конца 2020 года Минздрав предпримет все усилия, для того чтобы все рецептурные препараты можно было купить исключительно по рецептам.

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