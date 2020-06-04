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4 июня • обновлено в 10:29
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Степанов назвал условия для ужесточения карантина в Украине

1.1т
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В Украине будут вводить дополнительные карантинные меры, если количество зараженных коронавирусом (COVID-19) начнет расти.

Об этом на брифинге в четверг, 4 июня, сообщил глава Минздрава Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Чтобы снизить риск инфицирования, нужно соблюдать противоэпидемические меры, которые разработали ведущие специалисты, и рекомендации Минздрава. Иначе мы можем видеть увеличение количества заболевших. Минздрав тогда будет рекомендовать введение каких-то дополнительных мер", – отметил министр.

COVID-19 в Украине

COVID-19 в Украине

Степанов добавил, что адаптивный карантин предполагает, что Минздрав контролирует ситуацию с эпидемией.

"Применяя адаптивный карантин, у нас было понимание, что будет увеличение заболевших. Минздрав полностью контролирует ситуацию и по каждому случаю проводятся эпидрасследования. Прошу придерживаться рекомендаций, которые дает Минздрав. COVID-19 – это серьезная болезнь, от которой умирают люди", – подытожил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 июня в Украине начался очередной этап ослабления карантина.

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Автор
Тимур Григоренко
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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