Степанов назвал условие для повышения зарплаты медикам

Заработная плата медикам в Украине в 2021 году должна начинаться от 22-25 тысяч гривен.

Об этом в эфире "5 канала" сказал глава Минздрава Максим Степанов. Он отметил, что наши власти должны создать условия, чтобы медработники перестали выезжать за границу.

"Один из главных факторов – это заработная плата. Не может страна платить заработную плату такую, как у нас в стране на протяжении 29 лет – в среднем 8 тысяч гривен заработная плата врача", – рассказал министр здравоохранения.

Степанов навел пример европейских стран, таких как Польша, Чехия и Германия, где врачам создают условия для трудоустройства.

"Именно поэтому мы подчеркиваем на принятии адекватного бюджета на 2021 год, чтобы заработная плата врача начиналась от 22-25 тысяч гривен. И это один из главных факторов по остановке отъезда наших граждан, наших врачей, наших медицинских работников за границу", – подчеркнул чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, Максим Степанов рассказал, что Минздрав уже сделал первые шаги к повышению зарплаты медикам.