Степанов назвал сценарии с COVID-19 в Украине и условия для полного локдауна

Если количество инфицированных коронавирусом в Украине достигнет 15 тысяч в день, то в стране развернут работу мобильных госпиталей и проведут полную мобилизацию медиков, в частности интернов.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. На брифинге 23 октября он рассказал о четырех уровнях нагрузки на медицинскую систему во время пандемии COVID-19 и сценариях, по которым будет действовать возглавляемое им ведомство в таких случаях (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Логика подвязана к единому критерию – способности системы здравоохранения оказывать помощь", – пояснил чиновник.

Что предусматривают четыре уровня от Минздрава

Уровень 1: до 8 тысяч больных в сутки

На этом уровне сейчас находится Украина. Как пояснил Степанов, Минздрав продолжает увеличивать количество коек, готовиться к росту количества больных, наращивает охват населения тестированием и обеспечивает процесс лечения, чтобы оно было эффективным.

Уровень 2: до 10 тысяч больных в сутки

На этом уровне Минздрав должен ввести в действие все 52 тысяч коек – это максимальное количество, которые готовы выделить для больных COVID-19 в стране. Из-за этого в некоторых регионах начнут разворачивать мобильные и полевые госпитали. Кроме этого, на таком этапе предусмотрена первая волна мобилизации медиков.

Уровень 3: до 15 тысяч больных в сутки

Если суточный прирост больных коронавирусом в Украине вырастет до такого количества, то в государстве будут вынуждены ввести полный перечень ограничений, которые предусматривает "красная" карантинная зона. Фактически речь идет почти о новом локдауне.

Также этот уровень предусматривает развертывание системы работы мобильных госпиталей, проведение полной мобилизации медиков, учитывая с врачами-интернами.

Уровень 4: до 20 тысяч больных в сутки

При таком сценарии заполненность коечного фонда в стране может достичь около 100%.

"В таком случае мы вынуждены будем вводить протоколы выбора. Тогда врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационарных условиях. Я не хочу никого пугать, но Минздрав проводит максимально открытую политику. И вы должны знать весь спектр действий, которые мы будем делать дальше. Считаю, что мы не должны оказаться на 4 уровне ", – отметил Степанов.

Он добавил, что министерство сейчас очень рассчитывает на то, что после местных выборов Рада примет законопроект об усилении штрафов за нарушение карантина. Соответствующий документ подали в парламент еще в июне.

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