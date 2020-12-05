Украина подписала соглашения по вакцине от COVID-19: когда ее доставят и кто получит бесплатно

Министерство здравоохранения Украины подписало документы по международной программе "COVAX", согласно которой наша страна бесплатно получит вакцину от коронавируса (COVID-19) в начале 2021 года.

Об этом в субботу, 5 декабря, на брифинге сообщил глава Минздрава Максим Степанов, озвучив приблизительные сроки поставки препарата в Украину.

"Вчера (4 декабря – Ред.) я подписал технические документы с Альянсом GAVI по инициативе "COVAX", согласно которой Украина получит 8 млн доз вакцин. Сроки еще уточняются, но мы рассчитываем, что это будет конец первого – начало второго квартала 2021 года", – сказал министр.

Также Степанов добавил, что Украина находится на финальной стадии подписания документов с другими производителями вакцины.

Кроме того, министр назвал категории граждан, кто первыми получит бесплатную вакцину:

работники отрасли здравоохранения;

медицинские работники;

люди, относящиеся к группе риска (старше 60 лет и те что, имеют тяжелые сопутствующие заболевания).

Как сообщал OBOZREVATEL, Максим Степанов рассказал, когда Украина получит вакцину от COVID-19 и кому сделают прививки бесплатно.