Степанов назвал сроки поставки бесплатной вакцины в Украину

Министерство здравоохранения Украины подписало по международной программе "COVAX", согласно которой наша бесплатно получит вакцину от коронавируса (COVID-19).

Об этом на в субботу, 5 декабря, на брифинге сообщил глава Минздрава Максим Степанов, озвучив приблизительные сроки поставки препарата в Украину.

"Вчера (4 декабря – Ред.) я подписал технические документы с Альянсом GAVI по инициативе "COVAX", согласно которой Украина получит 8 млн доз вакцин. Сроки еще уточняются, но мы рассчитываем получить что это будет конец первого – начало второго квартала 2021 года", – сказал министр.

Также Степанов добавил, что Украина находится на финальной стадии подписания документов с другими производителями вакцины.

"Мы находимся на финальной стадии подписания документов с другими производителями вакцины. Разработан четкий план, кого мы будем вакцинировать в первую очередь – это работники отрасли здравоохранения, медицинские работники, люди, относящиеся к группе риска (старше 60 лет и те что, имеют тяжелые сопутствующие заболевания)" – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Максим Степанов рассказал, когда Украина получит вакцину от COVID-19 и кому сделают прививки бесплатно.