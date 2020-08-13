Степанов назвал причину роста заболеваемости COVID-19 в июне

Рост количества больных коронавирусом в Украине в июне был связан с ослаблением карантина, которое украинцы восприняли за его отмену.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью НВ. Он указал на тот факт, что люди слишком расслабились и пренебрегли рекомендациями.

В частности, по словам главы Минздрава, многие в стране решили, якобы введенный правительством адаптивный карантин в связи с пандемией – это его полная отмена.

"Основные источники распространения инфекции – это массовые собрания, те же свадьбы в селах. Две-три недели – и мы видим вспышку COVID-19", – пояснил Степанов.

Министр согласился, что украинцы действительно устали от карантина и его правил, ограничивающих их в определенных действиях. В то же время призвал соблюдать элементарные установки медиков всего мира.

"С одной стороны, понимаю, как люди устали. Но с другой – наденьте маску, когда заходите в дом, лифт, побрызгайте на руки антисептиком. Это не сложно", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-инфекционист Владимир Курпита считает, что рекордное количество новых зараженных коронавирусом в Украине вызвано увеличением количества проведенных тестов и естественным ходом пандемии.