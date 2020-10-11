Степанов назвал области с наихудшей ситуацией с заполненностью коек в больницах

Сейчас в Украине наихудшая ситуация с заполненностью больничных коек наблюдается в Донецкой, Луганской и Одесской областях.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов. Также соответствующие данные опубликованы СНБО.

Так, в Донецкой области заполненность коек составляет 90,8%, в Луганской – 85,6%, в Одесской – 81,1%, в Харьковской – 70,4%, в Киеве – 66,4%.

Средний показатель загруженности коек по Украине составляет 58,6%.

Только во Львовской, Тернопольской, Запорожской, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Херсонской областях загруженность коек ниже 50%.

СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 11 октября в Украине официально подтверждены 261 304 случая коронавирусной инфекции. Из них 4768 – выявлены за минувшие сутки.