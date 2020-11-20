Степанов назвал новое число больных для введения локдауна в Украине

При существующем соотношении больных и госпитализированных, полный локдаун в Украине могут ввести при условии 30 тысяч новых больных на COVID-19 в сутки.

Об этом в эфире телеканала "Интер" заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Он уточнил, что такое количество больных вызовет серьезные проблемы в системе здравоохранения.

"Если будет угроза полного локдауна именно медицинской системы, мы будем настаивать на том, что надо вводить более жесткие меры", – сказал Степанов.

Он уточнил, что, говоря о количестве больных, главное – сколько людей попадает в больницы, то есть госпитализируется

"Если исходить из сегодняшнего процента тяжелых больных, попадающих в больницу, я думаю, что это уже более 30 тыс. больных в сутки в определенный период. Тогда это может вызвать серьезные проблемы с нагрузкой на медицинскую систему", – пояснил Степанов.

Также он добавил, что, если граждане будут соблюдать карантин выходного дня, это позволит остановить рост числа больных.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что локдаун в Украине возможен при 15 000 случаев коронавируса (COVID-19) в сутки.

Министр здравоохранения Максим Степанов ранее заявил, что локдаун введут, если ежедневный уровень заболеваемости коронавирусом в стране достигнет 20 тыс. человек, а заполняемость коек, учитывая с теми, что будут в мобильных госпиталях, составит 100%.