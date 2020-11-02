Степанов назвал новое условие введения жесткого карантина в Украине

Марина Лисничук Общество 08:59, 2.11.2020 Обновлено: 09:22, 2.11.2020

В случае коллапса медицинской системы в Украине могут ввести строгий карантин. Он будет предусматривать жесткие ограничения на перемещение, а также закрытие баров, гостиниц, кинотеатров, спортзалов и центров досуга.

Об этом в эфире "1+1" заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, локдаун введут, если ежедневный уровень заболеваемости коронавирусом в стране достигнет 20 тыс. человек, а заполняемость коек, учитывая с теми, что будут в мобильных госпиталях, составит 100%.

Глава Минздрава подчеркнул, что такого сценария лучше избежать, ведь ситуация станет действительно критической.

"Чтобы этого не допустить, нужно просто соблюдать правила. Мы четко рассчитали, при каких обстоятельствах у нас будет коллапс системы", – отметил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • с понедельника, 2 ноября, в Украине начал действовать новый раздел на карантинные зоны, введенный в связи с распространением коронавирусной болезни.

  • Министр здравоохранения Максим Степанов напомнил, что еще 13 октября украинцам было рекомендовано переходить на удаленный режим работы. Рекомендации в постановлении Кабинета министров касаются всех компаний и организаций независимо от формы собственности.

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