Степанов назвал максимум мест в больницах для больных COVID-19

Максимальное количество коек, которые смогут выделить в украинских больницах под больных коронавирусом COVID-19, – 52 000.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, подчеркнув, что медицинская система, кроме всего, должна оказывать помощь и пациентам с другими болезнями (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Количество мест в наших больницах, исходя из обеспеченности врачами, медработниками, – это 52 000 коек. Просто остальные мы не можем себе позволить. Потому что есть другие заболевания", – сказал чиновник.

"Есть люди, которым надо медицинская помощь при инфаркте миокарда, инсульте, онкологических заболеваниях. Им тоже нужно оказывать медицинскую помощь. Поэтому 52 000 коек – это тот предел, который существует, который мы можем выделить под лечение больных COVID-19", – подчеркнул глава Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в начале октября Степанов предупредил, что из-за стремительного роста госпитализаций с COVID-19 в Украине вскоре может начаться коллапс в больницах для пациентов с этой болезнью. Главная проблема, которая может возникнуть, – нехватка врачей и медработников.