Степанов назвал главную цель Минздрава во время продленного карантина

Министр здравоохранения Максим Степанов подчеркнул, что главной задачей Минздрава на продленном карантине будет быстрое реагирование и предоставление помощи инфицированным коронавирусом.

Степанов в интервью "Радио Свобода" отметил, что адаптивный карантин в городах и районах Украины будет отличаться в зависимости от ситуации с COVID-19.

"Мы не делаем ограничительные меры одинаковыми на всю страну в зависимости от роста. Мы это делаем даже не на территории всей области, а на территории города или района, в зависимости от эпидемиологической ситуации. Но очень важно придерживаться этих правил. Если их не соблюдать, то мы видим такие цифры..." – сказал министр.

Степанов добавил, что Минздрав должен в этот период "реагировать на вызовы и оказывать медицинскую помощь всем гражданам, которые в этом нуждаются".

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров 26 августа в очередной раз продлил действие в Украине адаптивного карантина из-за ухудшения эпидемической ситуации с COVID-19. В этот раз его ввели на два месяца – до 31 октября. Мы рассказали о том, что следует знать украинцам и даже иностранцам о новых правилах, ограничениях и запретах, которые остаются обязательными в стране.