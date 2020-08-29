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Степанов назвал главную цель Минздрава во время продленного карантина

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Общество
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Степанов сказал, что должен делать Минздрав на карантине

Степанов сказал, что должен делать Минздрав на карантине.

Министр здравоохранения Максим Степанов подчеркнул, что главной задачей Минздрава на продленном карантине будет быстрое реагирование и предоставление помощи инфицированным коронавирусом.

Степанов в интервью "Радио Свобода" отметил, что адаптивный карантин в городах и районах Украины будет отличаться в зависимости от ситуации с COVID-19.

"Мы не делаем ограничительные меры одинаковыми на всю страну в зависимости от роста. Мы это делаем даже не на территории всей области, а на территории города или района, в зависимости от эпидемиологической ситуации. Но очень важно придерживаться этих правил. Если их не соблюдать, то мы видим такие цифры..." – сказал министр.

Степанов добавил, что Минздрав должен в этот период "реагировать на вызовы и оказывать медицинскую помощь всем гражданам, которые в этом нуждаются".

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров 26 августа в очередной раз продлил действие в Украине адаптивного карантина из-за ухудшения эпидемической ситуации с COVID-19. В этот раз его ввели на два месяца – до 31 октября. Мы рассказали о том, что следует знать украинцам и даже иностранцам о новых правилах, ограничениях и запретах, которые остаются обязательными в стране.

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УкраинаКарантин в УкраинеМинистерство здравоохраненияМаксим Степанов
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