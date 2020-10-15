Степанов назвал единственный способ побороть COVID-19 и напомнил правила

Для того, чтобы победить пандемию коронавируса, Украине недостаточно совершенствования медицинской системы. Количество больных COVID-19 будет увеличиваться, пока украинцы не станут соблюдать все установленные правила.

Об этом на брифинге 15 октября заявил министр здравоохранения Максим Степанов, напомнив, насколько важно соблюдать рекомендации Минздрава, чтобы разорвать цепь передачи болезни (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мир ничего пока не придумал и нет ничего другого, как беречь себя способом, который мы предлагаем: маска, дистанция, пользование антисептиком", – отметил он.

Также министр добавил, что дополнительно, по инициативе Министерства здравоохранения, было принято решение об усилении карантинных ограничений в Украине. Среди них:

почти запрещено проведение любых массовых мероприятий ("зеленая" зона – не более 50 человек с соблюдением социальной дистанции, "желтая" – не более 30 и "оранжевая" – 20 человек);

ограничения по работе заведений общественного питания (закрытие в 22:00 и не позднее)

контроль людей, находящихся на самоизоляции, осуществляют учреждения здравоохранения и полиция;

контроль за соблюдением правил на рынках, в ресторанах или магазинах возложена на Uоспродпотребслужба, а в транспорте – органы местного самоуправления с подразделениями Укртрансбезопасности.

"Важно, чтобы мы все эти вещb соблюдали. И тогда мы точно будем в состоянии победить COVID-19. Мы можем сколько угодно увеличивать койко-места, но в медицинской системы любой страны есть предел. В том числе и в Украине. Поэтому, пожалуйста, придерживайтесь этих правил и будьте здоровы", – подчеркнул Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 12 октября в Украине начало действовать новое карантинное зонирование по регионам, установленное на 14 дней. Например, Киев перешел в "оранжевую" зону, а в "красной" оказались Канев и Сумы.