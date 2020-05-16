Степанов назвал дату начала ИФА-тестирования на COVID-19

В Украине со следующей недели начнут использовать ИФА-тестирования на определение коронавируса COVID-19.

При этом будут также применяться тесты украинского производства, сообщил на брифинге в субботу, 16 мая, глава Минздрава Максим Степанов.

"В понедельник (18 мая. – Ред.) уже будет подписан соответствующий указ министра здравоохранения о введении ИФА-тестов. ... Думаю, что уже на следующей неделе мы начнем вводить ИФА-тесты, и это существенно увеличит количество тестирований. Мы очень расширим круг лиц, которых будем тестировать", – отметил министр здравоохранения.

Тесты на COVID-19

Степанов добавил, что уже создан механизм тестирования и определен круг лиц, которых будут проверять.

"Если говорить в разрезе компаний-производителей ИФА-тестов, то у нас есть украинские испытания тест-систем. Они уже на завершающей стадии. Также мы собираемся использовать тесты компании "Лярош", которые подтверждены европейскими сертификатами", – сказал чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро субботы, 16 мая, в Украине официально подтверждено 17 858 случаев COVID-19.

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