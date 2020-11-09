Степанов назвал дату, когда решат вопрос с карантином выходного дня

Юрий Сергиенко Общество 23:47, 9.11.2020 Обновлено: 00:10, 10.11.2020

Кабинет министров Украины в среду, 11 ноября, будет решать вопрос с карантином выходного дня.

Об этом глава Минздрава Максим Степанов заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV. При этом он не смог точно сказать, сколько продлятся более жесткие ограничительные меры.

По словам Степанова, они будут действовать, пока не улучшится статистика заболеваемости в Украине.

Министр здравоохранения пояснил, что сейчас нужно уменьшить нагрузку на медицинскую систему.

Как сообщал OBOZREVATEL, на брифинге 9 ноября министр здравоохранения сказал, что карантин в Украине необходимо ужесточить.

По его словам, планируется, что с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника разрешат работать только продуктовым магазинам, аптекам, транспорту, автозаправочным станциям и ветеринарным аптекам.

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