Глава Минздрава Максим Степанов по итогам визита на Львовщину заявил о необходимости поменять руководство областного департамента здравоохранения.

Как сказано в Telegram-канале ведомства, в понедельник, 22 июня, Степанов также рассказал журналистам об изменении финансирования COVID-пакета и задаче увеличить количество тестирований на коронавирус.

"Я вижу проблему руководства – и была соответствующая моя реакция. Я вижу проблему контроля лекарственных средств. Если на этой неделе не увижу конкретных сдвигов, то не исключаю, что буду ставить вопрос смены руководства департамента здравоохранения Львовской обладминистрации. Потому что ситуация сложная. Пожалуйста, делайте выводы", – заявил Степанов.

Максим Степанов посетил Львовскую область (фото - фейсбук Степанова)

По словам главы Минздрава, в ходе визита выявлен ряд недостатков в работе местного лабораторного центра, в частности, большая очередь на проведение тестирований. В связи с этим принято решение о смене руководства лаборатории.

Степанов в Facebook отметил, что на Львовщине за последние сутки было обнаружено 200 новых случаев заражения коронавирусом – наихудший показатель в Украине. Общее количество в области теперь составляет 3980 заболевших.

Максим Степанов посетил Львовскую область (фото - фейсбук Степанова)

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