Степанов: медицинская система под угрозой, нужно срочно поднять зарплаты врачам
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обратился к народным депутатам с требованием не поддерживать бюджет на 2021 год с недофинансированием медицинской сферы и срочно поднять зарплаты врачам.
По его словам, медицинская система в стране находится "под угрозой существования". Об этом Степанов заявил во время ежедневого брифинга 15 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Обращаюсь к народным депутатам: избавьтесь наконец от своей инфантильности. Хватит уже думать: "А может, обойдется?". На этот раз не обойдется. Необходимо понять реальность и возможные последствия при принятии таких цифр финансирования медицины", – сказал глава Минздрава.
Степанов отметил, что на данный момент средняя заработная плата врача в Украине составляет девять тысяч гривен.
"Сейчас средняя заработная плата врача составляет 9 тысяч гривен. У человека, от которого зависит жизнь другого человека, который круглосуточно думает о своем пациенте, его лечит и спасает, дает ему шанс жить. Посмотрите, какая у вас зарплата, – и сравните. И подумайте: как этот человек может жить на эти деньги", – подчеркнул министр.
Глава Минздрава добавил, что зарплата среднего медицинского персонала составляет семь тысяч гривен.
"Медицинской сестры, которая тоже круглосуточно иногда стоит у постели больного. Зарплата младшего медицинского персонала – пять тысяч гривен. Это реальность, с которой страна живет 29 лет и с которой мы встретили пандемию", – сказал Степанов.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Польша отменила подтверждение дипломов для украинских медиков. Теперь любой медицинский сотрудник может переехать в соседнюю страну и зарабатывать в разы больше.
При этом с начала пандемии коронавируса в Украине уволились уже около 34 тысяч медработников. По словам Степанова, работа медицинских работников в нашей стране недооценена.
Глава Минздрава Степанов считает, что зарплаты украинским врачам в 2021-м году необходимо повысить до 23 тыс. грн, медсестрам до 17 тыс., а санитаркам– до 12 тыс.