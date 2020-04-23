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23 апреля • обновлено в 18:08
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Степанов: из-за коронавируса украинцы еще долго будут ходить в масках

1.1т
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Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в связи с эпидемией коронавируса украинцам еще долгое время предстоит придерживаться социальной дистанции и носить защитные маски.

В интервью УП Степанов прокомментировал слова премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что из-за COVID-19 ближайшие два года Украина будет жить в "новых условиях".

Максим Степанов

Максим Степанов

vesti.ua

"Это сверхсерьезная болезнь. Болезнь, с которой мир еще не сталкивался. Поэтому очень большой период времени мы будем вынуждены и пользоваться масками, и держать дистанцию, и пользоваться дезинфекторами.

Поэтому да, определенные ограничения будут существовать достаточно длительное время. Но наша цель – чтобы как можно скорее смягчить карантин. Как только это станет возможно", – сказал Степанов.

Карантин в Украине. Иллюстрация

Карантин в Украине. Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, накануне президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение, в котором рассказал об условиях выхода из карантина.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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