Степанов анонсировал проверку всех больниц Украины после трагедии с больными COVID-19 на Львовщине

Из-за гибели двух пациентов в Жовковской районной больнице Львовской области в Украине начнут проверку оборудования в медучреждениях.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Чиновник отметил, что причины трагедии установит специальная комиссия.

"Из-за отключения электроснабжения в Жовковской районной больнице двое пациентов, находившихся на аппаратах искусственной вентиляции легких, умерли. Врачи боролись за их жизни с помощью мешка Амбу. Однако спасти, к сожалению, не удалось", – написал он.

Министр отметил, что в больнице были аварийные дизель-генераторы, но они автоматически не включились.

"На место срочно направлена ​​комиссия, чтобы выяснить все обстоятельства. Также проверки оборудования будут проведены во всех больницах по всей стране. Такие ситуации недопустимы. Работу комиссии буду держать на личном контроле", – подчеркнул Степанов.

Напомним, что в городе Жовква из-за отсутствия электроснабжения в реанимации больницы за час умерли двое пациентов, которые были подключены к аппаратам ИВЛ.

Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко сказал, что когда в больнице исчезла электроэнергия, то генераторы, специально предусмотренные для таких случайностей, не включились. По его словам, медикам пришлось делать пациентам вентиляцию легких вручную, однако состояние больных было тяжелым, их не удалось спасти.

Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что в больнице есть два электрических генератора, которые можно применять в случае аварийного отключения света. В частности, один электрогенератор подключен к электросети в родильном отделении, а второй – на момент приезда следственно-оперативной группы и по словам самих работников медицинского учреждения "почему-то находился в гаражном помещении на территории больницы и не был подключен к электросети".

По данному факту местная полиция зарегистрировала уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) и ч. 2 ст. 119 (Убийство по неосторожности) УКУ.

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