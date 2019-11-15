Отдал армии 11 лет: украинец стал самым молодым католическим епископом в мире

Настоятель Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла 38-летний отец Степан Сус из Львовской архиепархии Украинской греко-католицкой церкви стал самым молодым католицким епископом в мире.

Его назначили епископом Курии верховного архиепископа УГКЦ, сообщает официальное издание Ватикана Vatican News.

"В Ватикане сообщено о том, что Синод Епископов Украинской Греко-Католической Церкви, получив предварительное согласие от Папы, совершил каноническое избрание отца Степана Суса, священника Львовской архиепархии УГКЦ, епископом курии Киево-Галицкого Верховного Архиепископа. Ему предоставлен титулярный двор Зиґриса", – сказано в сообщении.

Степан Сус во время паломничества военных в Рим Vatican News

Чем известен Степан Сус

Он является довольно популярным и активным священником Львова.

Сан отец получил в 2006 году. Его назначили военным капелланом Нацакадемии сухопутных войск им. П. Сагайдачного и синкеллом Львовской архиепархии УГКЦ по делам капелланства.

Священник отдал армии более 11 лет работы и утверждает, что его задача – работать в тылу, чтобы не пропустить важный этап подготовки к войне. Также он занимался сбором средств для армии и раненых.

Как отмечает Vatican News, Степан Сус – очень современный человек. Он ходит с друзьями на пиво, а с прихожанами общается за чашечкой кофе.

Степан Сус стал самым молодым католицким епископом в мире Сайт УГКЦ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее старейший после Вселенского Патриархата Александрийский патриарх официально признал автокефальную Православную церковь Украины.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся