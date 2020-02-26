Украинцы Юрий та Яна Сон, которые выжили в авиакатастрофе в Казахстане, впервые рассказали подробности того страшного дня.

В беседе с The Village они вспомнили сам момент падения и столкновения с землей.

Юрий и Яна Сон the-village.com.ua

По словам Юрия, как только они поднялись на борт, он сел и задремал, поскольку вылет был ранним.

"Мы сидели у окна. Когда начали разгоняться, я сразу поняла: что-то не так. потому что разгон длился дольше обычного. Ощутила, как самолет на мгновение оторвался от земли, а затем упал и ударился о взлетную полосу (или о землю), шасси еще не успели убрать. От удара людей немного подкинуло", – рассказала Яна.

Яна Сон the-village.com.ua

Юрий отметил, что в этот момент он проснулся. "Пассажиры после удара минимально запаниковали. Если бы Яна не сделала замечание об опасности, я бы принял это как часть взлета", – сказал он.

По словам девушки, после первого удара она подумала, что самолет остановится и их высадят, но он продолжил разгон. "Снова оторвались от взлетной полосы – и нас начало качать в разные стороны, ощущалось проседание. Будто спускаешься в скоростном лифте. На какое-то мгновение самолет просел и упал на "живот". Шасси уже точно не было. Разница во времени между первым и вторым ударами составляла не больше минуты", – уточнила Яна

Девушка отметила, что второй удар был очень сильным. Всех подбросило вверх, люди истерично кричали, а от команды не было никаких сообщений.

Юрий Сон the-village.com.ua

Юрий добавил, что в момент удара он был в полном сознании и помнит все детально. "Страха не было. Много адреналина. После второго удара самолет еще немного котился "брюхом", а потом пробил ограждение и врезался в дом. Это был полный сюр", – отметил парень.

Яна уточнила, что во время столкновения с ограждением и домом она увидела, как огромный самолет "разваливается как карточный домик".

Последствия крушения самоета the-village.com.ua

"Я видел, как стены самолета скручиваются, будто бумага. Это мгновение длилось несколько секунд, но в памяти осталось четким стоп-кадром. До этого ситуация казалась реалистичной, но, когда самолет на глазах разваливается на куски, это похоже на фильм в перемотке", – дополнил рассказ супруги Юрий.

Затем, продолжил он, был мощный удар, треск, крики и темнота. "Мы ни на секунду не теряли сознание. Я понял, что происходит, но не мог понять, сколько времени прошло. Я знал, что надо мной обломки и рядом лежит Яна. Это была передняя часть самолета, от которой ничего не осталось. Все с первого по тринадцатый ряд смяло, кресла были под обломками", – рассказал Юрий.

Последствия крушения самоета the-village.com.ua

Яна отметила, что позднее они анализировали эту историю и удивлялись, как им не оторвало руки и ноги.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как Юрий Сон обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и пожаловался на халатность украинских властей.

Самолет авиакомпании Bek Air разбился 27 декабря 2019 года. На борту находилось 100 человек, 12 – погибли

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