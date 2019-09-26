"Стекломой или боярышник?" В "ДНР" раскрыли "заговор" против Зеленского. Видео

Террористы "ДНР" разразились бредовым заявлением о том что "вооруженные банды" готовят провокацию с целью срыва разведения сил и средств на Донбассе.

Соответствующее видео сводки "Управления Народной милиции ДНР" опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Мы располагаем достоверной информацией, что "боевики" из числа командного состава вооруженных формирований Украины, находящиеся под влияние бывшего президента, намерены срывать процесс разведения сил и средств, а также не допустить реализацию процесса мирного урегулирования конфликта. Кроме того, подорвать доверие страны к действующему президенту Зеленскому", – сказал представитель террористов.

В "ДНР" раскрыли "заговор" против Зеленского

"Интересно, это стекломой, боярышник или все же настоечка на грибочках. Но отжигает спикер Дырляндии, как говорят непадецки. Опять кто во всем виноват? Правильно – Порошенко! Каждый день новые перлы", – сыронизировал в ответ Штефан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ДНР" запустили фейк о том, что "республика" прорвала оборону ВСУ на Донбассе и движется на украинские города.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!