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27 сентября • обновлено в 19:04
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"Стекломой или боярышник?" В "ДНР" раскрыли "заговор" против Зеленского. Видео

16.2т Читать материал на украинском

Террористы "ДНР" разразились бредовым заявлением о том что "вооруженные банды" готовят провокацию с целью срыва разведения сил и средств на Донбассе.

Соответствующее видео сводки "Управления Народной милиции ДНР" опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Мы располагаем достоверной информацией, что "боевики" из числа командного состава вооруженных формирований Украины, находящиеся под влияние бывшего президента, намерены срывать процесс разведения сил и средств, а также не допустить реализацию процесса мирного урегулирования конфликта. Кроме того, подорвать доверие страны к действующему президенту Зеленскому", – сказал представитель террористов.

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В "ДНР" раскрыли "заговор" против Зеленского

В "ДНР" раскрыли "заговор" против Зеленского

"Интересно, это стекломой, боярышник или все же настоечка на грибочках. Но отжигает спикер Дырляндии, как говорят непадецки. Опять кто во всем виноват? Правильно Порошенко! Каждый день новые перлы", – сыронизировал в ответ Штефан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ДНР" запустили фейк о том, что "республика" прорвала оборону ВСУ на Донбассе и движется на украинские города.

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Персоны
Владимир Зеленский Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
ДНР Новости ДНР террористы "ДНР"
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Кушнир Андрей
Кушнир Андрей
Не могу знать кто и что замышляет,но когда читаешь как Айдар хвалится как они под прикрытием автоматчиков роют окопы в сторону горловки во время перемирия,то может автор и прав ??
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
б а н д е р-овцы и зондер-команды карателей ежедневно выполняют преступные приказы нового фюрера по уничтожению мирного населения Донбасса на восточном фронте. С момента инагурации фюрера и переизбрания рады вся отара слуг еврейско-американского народа соучастники преступлений против человечества.
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Мир Миру
Мир Миру
Зеленський мріє про мир. Якщо "управлінці народної міліції ДНР" самостійно застреляться, то його бажання здійсниться, неагресивно.
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