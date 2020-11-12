Стефанчук заразился коронавирусом
Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заболел коронавирусом.
Об этом он сообщил сам на своей странице в Facebook.
"Видимо, дошла очередь и до меня. Позитивный настрой изменился позитивным тестом. Не сберегли ни маска, которую я фактически не снимал с марта месяца, ни перчатки, ни дезинфекция. Вероятно, надо пройти и это испытание. Поэтому вынужденно временно выбывают из строя", – написал он.
Стефанчук пожелал всем, кто не заболел, – крепкого иммунитета, а тем, кто все же подхватил вирус, – скорейшего выздоровления.
Он также отметил, что все, с кем он контактировал в последнее время, должны внимательно отнестись к состоянию своего здоровья.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом. Кроме него, заразился глава ОП Андрей Ермак. Оба госпитализированы в "Феофанию". Чувствуют себя хорошо, работают дистанционно.