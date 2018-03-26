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Стая диких собак напала на 6-летнюю школьницу: на ЧП отреагировали в Раде

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За инцидент в Одесской области, где шестилетняя школьница попала в реанимацию в результате нападения стаи собак, должны быть строго наказаны представители местных властей.

Об этом в эфире ObozTV заявил народный депутат от БПП Андрей Шинькович, соавтор законопроекта об учете домашних и беспризорных животных.

"В данном случае речь идет о бесхозных собаках… Тут ответственны в первую очередь органы местного самоуправления. Это местная власть, это не вопрос государственного уровня. Наказывать таких местных чиновников надо просто безбожно", - подчеркнул он.

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"Это чрезвычайно серьезный вопрос, и если мы дожились до того, что собаки разрывают наших детей, то однозначно мы берем под внимательный депутатский контроль", - отметил Шинькович.

По словам нардепа, "должны понести наказание руководители органов местного самоуправления, на территории которых такие инциденты случаются".

Как сообщал "Обозреватель", в селе Светлое Лиманского района Одесской области 23 марта стая бездомных собак искусала 6-летнюю девочку, которая возвращалась из школы.

Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, где врачи наложили ей более 100 швов. Сейчас состояние ребенка улучшилось и ее перевели в обычную палату.

Местные жители ранее неоднократно обращались в органы местного самоуправления с жалобами на похожие нападения агрессивных собак на людей. Однако до сих пор мер принято не было.

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