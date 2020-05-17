Врачей из "ЛНР" задумали переманить в Москву для борьбы с COVID-19

Марина Погорилко Общество 22:22, 17.05.2020 Обновлено: 22:52, 17.05.2020

В оккупированном Луганске врачам, которые работают с больными коронавирусной болезнью, начали предлагать временные контракты в Москве для борьбы с пандемией.

Как сообщает Радио Свобода, медикам предлагают высокую ставку плюс доплаты.

Один из врачей луганского медучреждения сообщил, что предложения поступают от администрации. Переманить медиков пытаются ставкой около 100 000 рублей (около 36 000 гривен) и доплатами: врачам 80 тыс, медсестрам – 50, санитарам – 30.

Медиков Луганска задумали переманить в Москву

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в оккупированном Луганске из-за вспышки коронавируса решили закрыть все стационары в больницах, а также кладбища. При этом масштабы заболевания власть скрывает.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Элитная недвижимость и миллионные состояния: в сети показали, как живут столичные судьи

"Психоз на высшем уровне": Джемилев рассказал, что натворил Путин в Крыму

СБУ раскрыла статус активиста Стерненко: под зданием прошла акция протеста

Крым массово заселяют россиянами. Повторяется трагедия 1944 года – Мустафа Джемилев

В Бельгии медики устроили премьеру "коридор позора". Видео