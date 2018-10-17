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"Ставили на гречку с солью": известный политик рассказала о детстве

1.6тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Украины Инна Богословская рассказала, что порой ее маме приходилось ставить дочь на гречку с солью с целью воспитания.

Об этом Богословская рассказала в рамках телевизионного проекта "В БАШТІ с Орестом Сохаром". Вспоминая детство, бывший народный депутат поделилась деталями своего воспитания.

"Порою наши близкие нас очень сильно любят, но одновременно считают своей собственностью, не давая развиваться в нас лидерству. И у меня была такая история. Мама была очень жесткой, она пыталась приучить меня жить так, как она считает нужным. И я с трех лет пыталась отстоять свое право жить так, как считаю нужным", - рассказала политик.

Богословская призналась, что в детстве ее "ставили на гречку, затем - на гречку с солью, когда уже гречка не помогала".

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"Мама смеялась: "Я тебя в угол поставила, а ты стоишь и поешь "врагу не сдается наш гордый "Варяг". Слушая твое пение, хохотали с папой за стенкой - ну что это за ребенок такой!" - вспоминает она.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, экс-народный депутат от Партии регионов Инна Богословская в своей новой книге написала, что бывший мэр Киева Леонид Черновецкий встречал ее в администрации "практически голым".

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Персона
Инна Богословская
Место
Украина
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Наверно мало ставили...
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Podkowa Dmytro
Podkowa Dmytro
Яка вивернута психіка в результаті у такої дитини коли вона виросте це видно по пані Богословскій.
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