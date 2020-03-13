Статуя убила девочку в Запорожье: мэр принял радикальное решение

Городской глава Запорожья Владимир Буряк заявил, что глубоко переживает по поводу трагической смерти 8-летней Ани Ждан в результате падения статуи в местном парке "Дубовая роща" и сообщил об увольнении его директора.

А "бессмыслицы, которые распространяются определенными лицами" о том, что власти хотят "замять" дело, он назвал такими, что не соответствуют действительности. Такое заявление опубликовано на его официальной странице в Facebook.

"Скажу откровенно: это было тяжелое в моральном плане время для меня лично и для всего города. Я обещал максимальную открытость в этом вопросе, поэтому докладываю по пунктам сделанного", – отметил чиновник.

Мэр Запорожья Владимир Буряк прокомментировал смерть девочки в результате падения статуи

Так, по словам Буряка, 10-го марта руководство парка "Дубовая роща", где произошла трагедия, было отстранено от исполнения обязанностей. А параллельно со следственными действиями правоохранительных органов, горисполком инициировал собственное служебное расследование этого дела.

Также он отметил, что в мэрии создали рабочие комиссии для проверки всех мест досуга и аттракционов в Запорожье. Их результаты сообщат горожанам, а после будут приняты и соответствующие меры.

"Вместе с тем, семье погибшего ребенка безотлагательно было предложено материальную помощь из городского бюджета", – подчеркнул чиновник.

В то же время он отметил, что 13 марта уволил из занимаемой должности руководителя парка "Дубовая роща" Олега Комаренко.

"Уверяю всех – дело максимально открыто со всех сторон, оно находится под моим личным контролем, общественности, правоохранительных органов. Истина будет установлена, виновные наказаны", – высказался он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Статуя в парке "Дубовая роща" в Запорожье упала на девочку 8 марта. Ее без сознания увезли в больницу. При этом о смерти ребенка стало известно 9 марта.

Администрация парка, где деревянная 200-килограммовая статуя убила 8-летнюю Аню Ждан, заявила, что скульптура не находилась на балансе коммунального предприятия и ее собирались уничтожить.

Жители Запорожья массово опубликовали в сети призывы к землякам прийти в парк "Дубовая роща", чтобы почтить память погибшей Ани Ждан и добиться наказания для виновных.

В Запорожье почтили память погибшей от падения деревянной статуи в парке "Дубовая роща" 8-летней Ани Ждан. К месту трагедии люди принесли много цветов и мягких игрушек. При этом представители власти проигнорировали такое мероприятие.

Власти выплатили семье погибшей Ани Ждан 100 тысяч гривен компенсации и создали специальную комиссию по расследованию в отношении директора парка. При этом возмущенные горожане запланировали на 18 марта митинг.

Отец 8-летней Анны Ждан из Запорожья, которая погибла в парке "Дубовая роща" от падения скульптуры, призвал проверить безопасность всех общественных мест и разоблачил чиновников во лжи.

В Запорожье 12 марта состоялась церемония прощания и похороны восьмилетней Ани Ждан, погибшей в результате падения статуи в городском парке "Дубовая роща".

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