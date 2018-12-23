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Статус ветеранов УПА и ОУН: украинцы вынесли вердикт нашумевшему закону

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Украинцы поддерживают подписанный президентом Петром Порошенком закон о предоставлении ветеранам Украинской повстанческой армии и Организации украинских националистов статуса участников боевых действий.

Об этом свидетельствуют результаты соответствующего опроса на сайте OBOZREVATEL. Всего в интерактиве взяли участие более 14,7 тысяч человек.

"Ветеранам УПА дали статус участников боевых действий: поддерживаете?" — на такой вопрос предлагалось ответить читателям.

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Больше половины проголосовавших (69%) выступили "за" такое решение. "Да, это давно нужно было сделать", — ответили они.

Намного меньше участников опроса (18%) высказали противоположное мнение. "Я категорически против", — признались читатели.

Некоторые интернет-пользователи (7%) не уверенны, что вправе комментировать данный закон. "Я не в теме, поэтому не берусь судить об этом", — сказали респонденты.

Наименьшее количество голосов (6%) набрал ответ: "Мне все равно. Волнуют другие проблемы".

Статус ветеранов УПА и ОУН: украинцы вынесли вердикт нашумевшему закону
Иллюстрация. Ветераны УПА и ОУН на марше во Львове

Иллюстрация. Ветераны УПА и ОУН на марше во Львове

dyvys.info

Напомним, пропагандистские СМИ России моментально подхватили новость о новом статусе УПА и ОУН в Украине. Заголовки пестрили словами: "боевики" и "бан*еровцы".

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 декабря Верховная Рада предоставила статус участника боевых действий (УБД) борцам за независимость Украины в XX веке, которыми признали воинов УПА.

23 декабря Порошенко подписал закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Читайте все новости по теме "Опросы Обозревателя" на OBOZREVATEL.

Тема
Опросы Обозревателя
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
УПАЗаконодательство
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