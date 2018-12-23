Статус ветеранов УПА и ОУН: украинцы вынесли вердикт нашумевшему закону

Украинцы поддерживают подписанный президентом Петром Порошенком закон о предоставлении ветеранам Украинской повстанческой армии и Организации украинских националистов статуса участников боевых действий.

Об этом свидетельствуют результаты соответствующего опроса на сайте OBOZREVATEL. Всего в интерактиве взяли участие более 14,7 тысяч человек.

"Ветеранам УПА дали статус участников боевых действий: поддерживаете?" — на такой вопрос предлагалось ответить читателям.

Больше половины проголосовавших (69%) выступили "за" такое решение. "Да, это давно нужно было сделать", — ответили они.

Намного меньше участников опроса (18%) высказали противоположное мнение. "Я категорически против", — признались читатели.

Некоторые интернет-пользователи (7%) не уверенны, что вправе комментировать данный закон. "Я не в теме, поэтому не берусь судить об этом", — сказали респонденты.

Наименьшее количество голосов (6%) набрал ответ: "Мне все равно. Волнуют другие проблемы".

Иллюстрация. Ветераны УПА и ОУН на марше во Львове dyvys.info

Напомним, пропагандистские СМИ России моментально подхватили новость о новом статусе УПА и ОУН в Украине. Заголовки пестрили словами: "боевики" и "бан*еровцы".

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 декабря Верховная Рада предоставила статус участника боевых действий (УБД) борцам за независимость Украины в XX веке, которыми признали воинов УПА.

23 декабря Порошенко подписал закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".