Статистика зараженных коронавирусом занижена в 10 раз – украинский ученый

Официальные данные о количестве заболевших новым китайским коронавирусом во всем мире уменьшены в 8-10 раз.

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Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил известный украинский ученый-биохимик, академик, директор Института биохимии им. Палладина Сергей Комиссаренко. По его словам, инфекции, которые передаются воздушно-капельным путем, являются одними из самых опасных в смысле распространения.

Поэтому, анализируя то, как COVID-19 вел себя в разных странах, можно предвидеть и количество заболевших. А поскольку в некоторых из них инфекция распространялась очень стремительно и массово, данные статистики могут не соответствовать реальности.

Данные статистики о зараженных коронавирусом могут не соответствовать реальности

"Потому что это заболевание порою протекает без явных признаков, и эти случаи не регистрируют. Или же – с признаками, которые не являются для нас угрожающими: нет затруднения дыхания и т. п., а симптомы очень похожи на ОРЗ", – поясняет Комиссаренко.

Также украинский ученый-биохимик подчеркивает, что есть еще один факт: часто люди становятся просто переносчиками этого вируса. Он же опасен тем, что в отличие от своих предшественников (SARS и MERS), которые передавались от человека к человеку только после появления симптомов, коронавирус SARS-CoV-2, даже если нет признаков, может передаваться человеку во время инкубационного периода.

"Поэтому можно было предвидеть, что, после появления первых зараженных, дальнейшее распространение вируса пойдет быстро или даже взрывоподобно. Таким образом, считаю, что в Украине будет много зараженных людей", – убежден Комиссаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 1 апреля, из-за COVID-19 в Украине погибли уже 17 человек, вылечились – 10. В стране лабораторно подтверждены 645 случаев. Во всем мире коронавирусом заразились более 858 тысяч человек, умерли свыше 42 тысяч, более 178 тысяч вылечились.

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