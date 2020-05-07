Главная Новости
7 мая • обновлено в 10:47
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Виктор Рыбчук
Виктор Рыбчук
генеральный директор универсальной клиники "Оберіг" Все статьи автора

Статистика захворювань на COVID-19 не відповідає реальності: причини

1.2т
Читать материал на украинском

Туман завжди тимчасовий. Треба віддати належне чиновникам МОЗ, які своїми заявами-рапортами нагнали туману вдосталь. Але вже є світло. Вдумайтесь, в Житомирській області 7-8 днів очікують на результати COVID-19. Не краща ситуація в Київі і інших регіонах. Тому і статистика на захворювання на короновірус від "лукавого" МОЗ поклала всіх в "теплу" вану.

Послаблення карантину, на фоні відсутності реальної ситуації із захворюванністю і кількістю тестувань в 5-7 тис. на добу, є вкрай небезпечне. Пора міняти уже "не ліжка", а тих хто призвів до даної ситуації.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Автор
Виктор Рыбчук Виктор Рыбчук
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Віктора Рибчука
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 13 691.

    Вылечились: 2396. Умерли: 340.

  • В мире заболели уже более 3,8 миллиона человек, погибли – более 265 тысяч.

  • Исследователи установили связь между ожирением и смертностью от коронавируса.

  • Итальянские ученые заявили об изобретении первой вакцины, которая способна нейтрализовать COVID-19.

  • Оказывается, что коронавирусом можно заразиться дома: чего нужно опасаться.

  • Исландия объявила о победе над коронавирусом: выздоровели 97%!

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги