Официальная статистика в Украине по загрязнению воздуха занижена, по некоторым веществам – в сотни раз.

Об этом в интервью DW заявил заведующий отдела информатики окружающей среды Института проблем математических машин и систем НАН Украины Иван Ковалец.

rbc.ua

По его словам, проблема в том, что в стране вовсе не проводят инвентаризацию каких-либо загрязнений в воздухе, и не только из-за пожаров.

"Мы получили и проанализировали базу данных статистики в Киеве и Киевской области за прошлый год. А потом сделали свое моделирование распространения и перемещения загрязнителей, в частности, загрязнение воздуха автотранспортом, сопоставили его с международными оценками. По некоторым веществам в официальной статистике – занижение объемов загрязнителей в два раза, а по некоторым – в сотни раз", – рассказал Ковалец.

Также он заявил, что пылевые бури, пожары и промышленные выбросы опасны для здоровья людей.

"Пыльные бури фиксировали и раньше, но не так часто и в основном - летом. Обычно тогда - много растительности, и в городах такие бури практически не ощущаются. А сейчас растительность еще не успела распуститься, а почва очень сухая. Как правило, весной у нас более влажные условия, и ветер не создает такого сильного подъема частиц в воздух. Но за аномально сухой зимы и весны мы имеем такую ситуацию", –​​​​​​​ уточнил эксперт.

Ковалец добавил, что пожары в Чернобыльской зоне отчуждения не несут радиационной угрозы, потому что во время пылевой бури ветер был направлен не на Киев, а на восток.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 апреля Киев стал первым в антирейтинге городов мира по уровню загрязнения воздуха. Мэр столицы Виталий Кличко рассказал, как будут бороться с этим.