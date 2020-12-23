Локдаун могут отменить? Почему в Украине снизилась COVID-статистика и что будет дальше

Согласно официальной статистике, заболеваемость коронавирусом в Украине якобы пошла на спад. В связи с этим решение о введении локдауна с 8 по 24 января может быть пересмотрено.

Об этом OBOZREVATEL рассказал главный врач Украинского центра контроля и мониторинга заболеваний Министерства здравоохранения Роман Родына, комментируя подозрительные данные относительно спада заболеваемости COVID-19.

Не манипулирует ли Минздрав статистикой?

"Статистика формируется из сообщений семейных врачей и больниц в лабораторные центры, а те, в свою очередь, вносят данные в электронную систему Центра общественного здоровья. Тут не может быть никаких манипуляций цифрами", – заверил Родына.

Коронавирус в Украине. Статистика по суточному приросту. Сайт СНБО

Коронавирус в Украине: где наихудшая статистика. Сайт СНБО

По его словам, "если цифры не растут, это означает, что люди не обращаются к семейным врачам, соответственно, им не о чем отчитываться". Специалист уверен, что именно этот факт якобы свидетельствует о том, что заболеваемость идет на спад.

"Выздоровевших у нас тоже много, вот за минувшие сутки таких было 14 тыс. и 8,5 тыс. подтвержденных случаев", – сказал он.

Коронавирус в Украине. Данные по регионам. Сайт СНБО

Введение локдауна с 8 января под вопросом?

"Фактически, решение о локдауне может быть пересмотрено, но давайте не забывать, что у нас впереди праздники. Поэтому призываю всех соблюдать противоэпидемиологические нормы, чтобы не привести к тому, что этот локдаун неизбежно введут. Вероятность такая существует", – заявил Родына.

"Мы делали прогнозирования и подъем возможен, если противоэпидемиологические нормы во время праздников соблюдаться не будут. Все в наших руках", – подчеркнул он.

Главный врач Украинского центра контроля и мониторинга заболеваний Министерства здравоохранения Роман Родына

В феврале будет подъем эпидемии?

"Если взять аналитику по острым респираторным вирусным инфекциям и гриппу, именно на конец января и февраль приходится пик заболеваемости ОРВИ. В некоторые годы недельное количество больных достигало 400-450 тыс. Сейчас у нас 170-180 тыс. Такие показатели возникают каждый сезон. Среди нынешних ОРВИ может быть много случаев COVID-19, т.н. "инфекция, совмещенная COVID-19 и гриппом" или "COVID-19 и ОРВИ", – рассказал Родына.

Он отметил, что риск будет большим, чем в предыдущие годы. Локдаун именно для того и запланирован, чтобы снизить риск очередного всплеска заболеваемости и не перегрузить систему здравоохранения.

Что говорят авторитетные врачи?

Ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская в недавнем интервью OBOZREVATEL подчеркнула, что давно не обращает внимания на официальные данные, которые "совершенно не соответствуют реальности".

По ее словам, чтобы иметь плюс-минус правильную статистику по такому масштабу эпидемии, необходимо тестировать огромное количество людей. А сейчас смысла в этом уже нет.

"Для госпитализации пациента врачам уже не нужно лабораторного подтверждения. При наличии типичных клинических признаков, классическая пневмония, контакт с больным – все уже знают, что это. Грипп мы же тоже ставим классической клинической картиной, а не по ПЦР-тестам", – отметила она.

Ольга Голубовская. accemedin.com

А врач-вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко предположила, что в Украине коронавирусом переболела треть населения, а в настоящее время страна выходит на "плато" заболеваемости. Это означает, что ежесуточно будет фиксироваться не более чем 10 000 новых случаев заражения.

"Большинство больных COVID-19 переносят его в легкой форме и не обращаются за медицинской помощью, а в небольших населенных пунктах коронавирус просто лечат как острое респираторное заболевание", – сказала она в эфире OBOZREVATEL TV.

Еще один семейный врач, которая работает в Соломенском районе Киева и пожелала не озвучивать свое имя, рассказала OBOZREVATEL, что к ней обращаются только те пациенты, у кого COVID-19 протекает с осложнениями: высокая температура, воспаление легких или сердечно-сосудистые проблемы, которые вызывает данный вирус. Таких, по ее подсчетам, где-то 30% заболевших.

Остальные, у кого легкое протекание, лечатся дома, не сдавая даже ПРЛ-тест. Однако больных все равно много и какого-то уменьшения статистики за последние недели она не заметила.

Поэтому вряд ли стоит так уверенно утверждать, что эпидемия коронавируса в Украине пошла на спад. А в период, когда европейские страны перед рождественско-новогодними праздниками решили ужесточить карантин, украинской власти тоже стоило бы задуматься, не захлебнется ли медицинская система после праздников. Ведь здоровье и жизни людей – самое ценное.