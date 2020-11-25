Статистика по коронавирусу: ложь, большая ложь и украинские реалии

Анатолий Амелин Общество 13:28, 25.11.2020 Обновлено: 13:33, 25.11.2020

Коллеги обновили статданные по коронавирусу.

Краткие выводы:

1. Точность данных по количеству болеющих становится все хуже. Выздоровевших просто не записывают в выздоровевшие. Погрешность более чем в 2 раза (!)

2. Процент положительных результатов при тестировании растет. По своему опыту могу сказать, связано это с тем, что болеющие сдают более чем 1 тест, а статистика это учитывает как +1 кейс.

3. Это же является причиной роста количества тестирований. По своему опыту, общее количество сданных мной тестов уже приближается к 10. Знаю людей, которые сдают тесты каждую неделю, но нет централизованной базы, их каждый раз записывают еще одной строчкой.

Если совсем кратко. Есть ложь, большая ложь и украинская статистика...

К локдауну приготовились?

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