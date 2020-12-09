Статистика по COVID-19 замалчивается, попахивает СССР, – эпидемиолог

Вводить локдаун в Украине нужно было еще до Нового года, а не после него, когда заболеваемость и так снизится, в то же время текущая статистика по COVID-19 может быть искусственно занижена.

Такое мнение высказал кандидат медицинских наук, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин. В комментарии изданию "Гордон" эпидемиолог заявил, что его "пугают" инициативы правительства, которые могут быть "просто политическими играми".

"Власти снова бросают затравку обществу, пугают... При этом за прошедшие с начала эпидемии девять месяцев наше государство вообще ничего системного не сделало для защиты людей", – считает медик.

По его словам, в сезон гриппа у медиков нет быстрых тестов для диагностики этого заболевания.

"Если в большей части пациенты с COVID-19 переносят болезнь в легкой или бессимптомной форме, то грипп всегда тяжело протекает. Если у врачей не будет инструментов, чтобы разграничить грипп и COVID-19, мы многое упустим", – отметил Александрин.

Он считает, что лучше было бы придерживаться тактики адаптивного жесткого карантина и ввести локдаун перед Новым годом в населенных пунктах, "где уже система здравоохранения не выдерживает".

Как это аргументирует Александрин:

Жесткий карантин на праздники "вообще никакого смысла не имеет": это удар по малому бизнесу , а заболеваемость коронавирусом спадет по природным причинам (это показало наблюдение за другими респираторными заболеваниями).

В этот период люди перестают массово пользоваться общественным транспортом, ходить на работу в большие коллективы.

На праздники люди все равно будут встречаться с друзьями и родственниками и на это нельзя повлиять.

"Бессмысленно вводить локдаун в любой отрезок времени с 25 декабря по 14 января", – подчеркнул медик.

Он добавил, что статистика по коронавирусу в Украине, "мягко говоря, врет". Как считает он, это происходит из-за политического и административного давления на местах.

"По официальным данным, в Одессе или Киеве занято 50% коек, но найти свободную койку практически невозможно. Сильно попахивает Советским Союзом, когда замалчивается реальная статистика", – сказал Александрин.

Эпидемиолог уверен, что стоило бы ввести локдаун раньше, чтобы снизить заболеваемость и "отпустить людей на праздники".

"И, воспользовавшись тем, что люди не пользуются массово общественным транспортом в праздничные дни, увидеть значительное снижение заболеваемости за счет локдауна до Нового года и новогодних праздников до 7 января", – сказал Александрин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины принял решение по датам локдауна в стране. Его введут с 8 по 24 января 2021 года.

В это время будет запрещена работа:

кафе, баров, ресторанов (кроме на вынос, доставки и заведений питания в аэропортах);

магазинов непродовольственных товаров;

кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов;

торгово-развлекательных центров;

любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.

О том, как будет работать транспорт, читайте в нашем материале по ссылке.

Поясним, локдаун (с английского – блокировка)означает запрет свободно покидать свои дома (за исключением некоторых случаев). Он может быть введен на общенациональном уровне, в определенных регионах или населенных пунктах.