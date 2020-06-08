Коронавирусом в Украине заразились больше 27 тысяч: статистика на 8 июня

В Украине по состоянию на утро 8 июня официально подтверждено 27 462 случаев заражения коронавирусом (COVID-19). Из них было выявлено за минувшие сутки 463.

Об этом свидетельствуют данные с сайта Центра общественного здоровья Украины.

Количество смертей от COVID-19 в Украине достигло 797 (+9 за сутки). При этом побороли болезнь 12 195 (+141 за сутки).

Ранее за сутки зафиксировали 485 новых случаев инфицирования вирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве здравоохранения заявили, что увеличение количества заболеваемости COVID-19 в Украине вызвано тем, что граждане игнорируют карантинные меры.

Напомним, что самой безопасной страной во время пандемии коронавируса (COVID-19) является Швейцария, а наиболее опасной – Южный Судан.