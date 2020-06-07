В Украине почти 27 тысяч заразились COVID-19: статистика Минздрава на 7 июня

В Украине состоянием на утро 7 июня, официально подтверждено 26 999 случаев заражения коронавирусом (COVID-19). Из них 485 было выявлено за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные с сайта СНБО.

Количество смертей от COVID-19 в Украине достигло 788 (+11 за сутки), тогда как выздороветь от заболевания удалось уже 12 054 (+242 за сутки).

Напомним, что 6 июня в Украине было официально подтверждено 26 514 случаев заражения коронавирусом нового типа. Также Киев установил новый антирекорд: COVID-19 заразились еще 83 человека, в том числе 11 медиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в НАН дали прогноз по всей Украине: в течение следующей недели Киев выйдет на плато по количеству заболевших коронавирусом, а на Киевщине и Буковине начнется медленный спад.