Коронавирус в Украине пересек отметку в 57 тыс. зараженных: статистика Минздрава на 17 июля

Степанов озвучил статистику по коронавирусу в Украине.

По состоянию на утро пятницы, 17 июля, в Украине официально подтверждены 57 264 случаев коронавирусной инфекции. Из них 809 обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 1 456 человек (+11 за сутки), а 29 769 пациентов (+838) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За прошедшие сутки протестировано на коронавирусную инфекцию 28 019 человек.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в областях: Львовской – 132, Ривненской – 88, Ивано-Франковской – 67 и городе Киев – 76.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Киевской области 17 июля ужесточили карантинные меры из-за распространения коронавируса.