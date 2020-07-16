Количество новых больных COVID-19 в Украине не снижается: статистика МОЗ на 16 июля

По состоянию на утро четверга, 16 июля, в Украине официально подтверждены 56 455 случаев коронавирусной инфекции. Из них 848 обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 1 445 человек (+18 за сутки), а 28 931 пациент (+800) полностью поборол болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За прошедшие сутки протестировано на коронавирусную инфекцию 27 413 человек.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в областях: Львовской – 197, Ривненской – 70, Ивано-Франковской – 64 и городе Киев – 116.

Коронавирус в Украине. Минздрав

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 2221 случай;

Волынская область - 3147 случаев;

Днепропетровская область - 1163 случая;

Донецкая область - 776 случаев;

Житомирская область - 1569 случаев;

Закарпатская область - 4166 случаев;

Запорожская область - 642 случая;

Ивано-Франковская область - 3242 случая;

Кировоградская область - 675 случаев;

г. Киев - 6613 случаев;

Киевская область - 3144 случая;

Львовская область - 7622 случая;

Луганская область - 98 случаев;

Николаевская область - 498 случаев;

Одесская область - 2375 случаев;

Полтавская область - 343 случая;

Ривненская область - 4852 случая;

Сумская область - 348 случаев;

Тернопольская область - 2337 случаев;

Харьковская область - 2845 случаев;

Херсонская область - 206 случаев;

Хмельницкая область - 930 случаев;

Черновицкая область - 5232 случая;

Черкасская область - 783 случая;

Черниговская область - 628 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 июля в центр поступило 1 116 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 105 248 сообщений.

Как писал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантин в Украине продлят еще минимум на месяц после 31 июля.