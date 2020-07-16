Количество новых больных COVID-19 в Украине не снижается: статистика МОЗ на 16 июля

По состоянию на утро четверга, 16 июля, в Украине официально подтверждены 56 455 случаев коронавирусной инфекции. Из них 848 обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 1 445 человек (+18 за сутки), а 28 931 пациент (+800) полностью поборол болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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Как писал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантин в Украине продлят еще минимум на месяц после 31 июля.