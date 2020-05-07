Коронавирус в Украине ускорился: статистика Минздрава по COVID-19 на 7 мая

Состоянием на утро четверга, 7 мая, в Украине зарегистрировано 13 691 новых случаев коронавируса COVID-19.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Всего за минувшие сутки обнаружено 507 новых случаев. Скончались 13 человек, а выздоровели – 299.

COVID-19 в Украине

"По состоянию на 9:00 7 мая в Украине 13691 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 340 летальных, 2396 пациентов выздоровели", – добавил министр.

Центр общественного здоровья Украины добавил, что всего исследовано 151 569 образцов методом ПЦР.

"На амбулаторном лечении 9498 пациентов, из них 763 ребенка и 2193 медработника. Всего нуждались в госпитализации 4193 человека, из них 170 детей и 467 медиков. Подключения к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 178 человек, в том числе один ребенок и 15 медиков", – указано в информации.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 340 человек, из них 19 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая обл. - 485 (251 выздоровели)

Волынская обл. - 393 (109 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 624 (73 выздоровели)

Донецкая обл. - 89 (16 выздоровели)

Житомирская обл. - 468 (43 выздоровели)

Закарпатская обл. - 600 (86 выздоровели)

Запорожская обл. - 300 (104 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1055 (126 выздоровели)

Киев - 1675 (110 выздоровели)

Киевская обл. - 916 (103 выздоровели)

Кировоградская обл. - 403 (189 выздоровели)

Луганская обл. - 42 (11 выздоровели)

Львовская обл. - 595 (128 выздоровели)

Николаевская обл. - 171 (35 выздоровели)

Одесская обл. - 568 (23 выздоровели)

Полтавская обл. - 236 (81 выздоровели)

Ривненская обл. - 817 (120 выздоровели)

Сумская обл. - 131 (63 выздоровели)

Тернопольская обл. - 951 (211 выздоровели)

Харьковская обл. - 448 (49 выздоровели)

Херсонская обл. - 146 (62 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 138 (35 выздоровели)

Черкасская обл. - 324 (101 выздоровел)

Черновицкая обл. - 2048 (258 выздоровели)

Черниговская обл. - 68 (9 выздоровели).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки, 6 мая, больше всего новых случаев заражения COVID-19 наблюдалось в Мексике, Панаме и Гондурасе.

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