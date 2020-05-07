Коронавирус в Украине ускорился: статистика Минздрава по COVID-19 на 7 мая

Состоянием на утро четверга, 7 мая, в Украине зарегистрировано 13 691 новых случаев коронавируса COVID-19.
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Всего за минувшие сутки обнаружено 507 новых случаев. Скончались 13 человек, а выздоровели – 299.
COVID-19 в Украине
"По состоянию на 9:00 7 мая в Украине 13691 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 340 летальных, 2396 пациентов выздоровели", – добавил министр.
Центр общественного здоровья Украины добавил, что всего исследовано 151 569 образцов методом ПЦР.
"На амбулаторном лечении 9498 пациентов, из них 763 ребенка и 2193 медработника. Всего нуждались в госпитализации 4193 человека, из них 170 детей и 467 медиков. Подключения к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 178 человек, в том числе один ребенок и 15 медиков", – указано в информации.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 340 человек, из них 19 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая обл. - 485 (251 выздоровели)
Волынская обл. - 393 (109 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 624 (73 выздоровели)
Донецкая обл. - 89 (16 выздоровели)
Житомирская обл. - 468 (43 выздоровели)
Закарпатская обл. - 600 (86 выздоровели)
Запорожская обл. - 300 (104 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 1055 (126 выздоровели)
Киев - 1675 (110 выздоровели)
Киевская обл. - 916 (103 выздоровели)
Кировоградская обл. - 403 (189 выздоровели)
Луганская обл. - 42 (11 выздоровели)
Львовская обл. - 595 (128 выздоровели)
Николаевская обл. - 171 (35 выздоровели)
Одесская обл. - 568 (23 выздоровели)
Полтавская обл. - 236 (81 выздоровели)
Ривненская обл. - 817 (120 выздоровели)
Сумская обл. - 131 (63 выздоровели)
Тернопольская обл. - 951 (211 выздоровели)
Харьковская обл. - 448 (49 выздоровели)
Херсонская обл. - 146 (62 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 138 (35 выздоровели)
Черкасская обл. - 324 (101 выздоровел)
Черновицкая обл. - 2048 (258 выздоровели)
Черниговская обл. - 68 (9 выздоровели).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки, 6 мая, больше всего новых случаев заражения COVID-19 наблюдалось в Мексике, Панаме и Гондурасе.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.