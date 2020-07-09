COVID-19 в Украине заразились более 800 человек за сутки: статистика Минздрава на 9 июля

Степанов озвучил статистику по коронавирусу в Украине.

По состоянию на утро четверга, 9 июля, в Украине официально подтверждены 51 224 случая коронавирусной инфекции. Из них 810 обнаружены за прошедшие сутки.

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От COVID-19 в стране умерли уже 1 327 человек (+21 за сутки), а 24 784 пациентов (+665) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За прошедшие сутки было осуществлен 29 261 тест на коронавирусную инфекцию.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в областях: Львовской – 119, Ривненской – 76, Закарпатской – 89 и городе Киев – 93.

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Ранее OBOZREVATEL писал, что в мире установили новый антирекорд по COVID-19, заразились уже более 12 млн человек.