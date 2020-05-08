Выздоровело рекордное число украинцев: статистика Минздрава по COVID-19 на 8 мая

Состоянием на утро пятницы, 8 мая, в Украине зарегистрировано 14 195 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Всего за минувшие сутки обнаружено 504 новых случая. Скончался 21 человек, а выздоровели 310. Министр отметил, что такое количество выздоровевших – рекорд для Украины за все время пандемии.

COVID-19 в Украине

"По состоянию на 9:00 8 мая в Украине 14 195 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 361 летальный (в том числе 19 медиков), 2706 пациентов выздоровели (из них 762 медработника). Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%)" – говорится в сводке Минздрава.

Центр общественного здоровья сообщил, что всего в Украине исследовано 159 155 образцов методом ПЦР.

"На амбулаторном лечении 9765 пациентов, из них 801 ребенок и 2271 медработник. Всего нуждались в госпитализации 4430 человек, из них 176 детей и 487 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких необходимо было для 185 человек, в том числе для одного ребенка и 16 медиков", – указано в информации.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая обл. - 514 (278 выздоровели)

Волынская обл. - 424 (118 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 652 (74 выздоровели)

Донецкая обл. - 91 (20 выздоровели)

Житомирская обл. - 480 (45 выздоровели)

Закарпатская обл. - 644 (93 выздоровели)

Запорожская обл. - 312 (109 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1078 (147 выздоровели)

Киев - 1721 (127 выздоровели)

Киевская обл. - 916 (109 выздоровели)

Кировоградская обл. - 408 (222 выздоровели)

Луганская обл. - 42 (12 выздоровели)

Львовская обл. - 660 (138 выздоровели)

Николаевская обл. - 179 (49 выздоровели)

Одесская обл. - 583 (23 выздоровели)

Полтавская обл. - 239 (92 выздоровели)

Ривненская обл. - 855 (133 выздоровели)

Сумская обл. - 147 (66 выздоровели)

Тернопольская обл. - 959 (254 выздоровели)

Харьковская обл. - 478 (57 выздоровели)

Херсонская обл. - 149 (67 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 148 (43 выздоровели)

Черкасская обл. - 331 (118 выздоровели)

Черновицкая обл. - 2097 (301 выздоровел)

Черниговская обл. - 69 (11 выздоровели).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL, эпидемиолог Людмила Мухарская сказала, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине может сместиться на 10 дней. Его ожидают после окончания майских праздников – ориентировочно до 19 мая.

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