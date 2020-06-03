Почти 25 тысяч зараженных: свежая статистика по COVID-19 в Украине

Тимур Григоренко Общество 08:18, 3.06.2020 Обновлено: 08:24, 3.06.2020

Состоянием на утро среды, 3 июня, в Украине официально зарегистрировали 24 822 случая инфицирования коронавирусом (COVID-19).

За минувшие сутки в стране выявлено 482 новых зараженных. Об этом свидетельствуют обновленные данные на сайте Кабмина.

Всего с начала эпидемии умерло 735 человек, выздоровело – 10 439.

Новость обновляется…

Комментировать
Общество

Смотрите также

Пытал военных ВСУ: в Мариуполе поймали террориста из "группы Безлера"

Климкин заявил о приближении Третьей мировой войны

В Украину под видом пиджаков завозят тонны контрабанды: как раскрыли масштабную аферу

В Харькове "знакомые Зеленского" продавали должность главы ОГА за $1 млн

ЕС и Британия вслед за Канадой выступили против возвращения России в G7