За сутки 528 новых случаев: статистика Минздрава по COVID-19 на 16 мая

По состоянию на утро субботы, 16 мая, в Украине официально подтверждено 17 858 случаев коронавируса COVID-19. Из них 528 случаев заражения были обнаружены за последние сутки.

Об этом на брифинге заявил глава Минздрава Максим Степанов. В результате эпидемии в Украине за сутки скончался 21 пациент. В то же время выздоровели 433 человека, что является рекордом за все время эпидемии в Украине.

Министр подчеркнул, что в Украине со следующей недели начнут использовать ИФА-тестирования на определение COVID-19.

Также он акцентировал, что украинский аппарат искусственной вентиляции легких "Новатор" не будет закупаться для использования в больницах.

Центр общественного здоровья Украины сообщил, что всего в Украине исследовано 220 638 образцов методом ПЦР.

"В целом заболели 1269 детей и 3512 медиков. На амбулаторном лечении 12 189 пациентов, из них 1043 ребенка и 2869 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5669 человек, из них 226 детей и 643 медика. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждался 231 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков", – указано в сообщении.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 497 человек, из них 25 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 4906 пациентов уже выздоровели, в частности 1262 медработники, – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В общем случаи подтверждено:

Винницкая обл. - 700 (385 выздоровели)

Волынская обл. - 599 (149 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 806 (95 выздоровели)

Донецкая обл. - 121 (34 выздоровели)

Житомирская обл. - 540 (140 выздоровели)

Закарпатская обл. - 858 (159 выздоровели)

Запорожская обл. - 365 (181 выздоровел)

Ивано-Франковская обл. - 1200 (468 выздоровели)

Киев - 2221 (222 выздоровели)

Киевская обл. - 1143 (206 выздоровели)

Кировоградская обл. - 441 (310 выздоровели)

Луганская обл. - 42 (18 выздоровели)

Львовская обл. - 969 (186 выздоровели)

Николаевская обл. - 236 (82 выздоровели)

Одесская обл. - 734 (43 выздоровели)

Полтавская обл. - 263 (179 выздоровели)

Ривненская обл. - 1104 (347 выздоровели)

Сумская обл. - 161 (89 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1065 (547 выздоровели)

Харьковская обл. - 773 (119 выздоровели)

Херсонская обл. - 167 (104 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 235 (55 выздоровели)

Черкасская обл. - 363 (200 выздоровели)

Черновицкая обл. - 2647 (563 выздоровели)

Черниговская обл. -105 (25 выздоровели).

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает усиленное тестирование на COVID-19.