За сутки более 400 новых больных: статистика Минздрава по COVID-19 на 13 мая в Украине

В Украине состоянием на утро 13 мая зарегистрировали 16 425 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины. Позже эту информацию подтвердил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Всего за минувшие сутки обнаружено 402 новых случая. Скончалось 14 человек, выздоровели – 343.

"По состоянию на 9:00 13 мая в Украине 16 425 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 439 летальных, 3716 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 402 новых случая", – сообщил Минздрав.

По словам Степанова, больше всего подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 в Украине зафиксировано в Харьковской – 49, Черновицкой – 48, Винницкой области – 48 и в городе Киеве – 30.

Также он добавил, что в Украине существенно уменьшилось количество пациентов, болеющих пневмонией. Этому в значительной мере поспособствовали карантинные меры.

Министр также подчеркнул, что следующие послабления карантина в Украине будут привязаны к контрольным датам – 22 мая, 1 июня, 11 июня и так далее.

Центр общественного здоровья Украины добавил, что в стране исследовано 192 247 образцов методом ПЦР.

"На амбулаторном лечении 11 241 пациент, из них 925 детей и 2637 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5184 человека, из них 205 детей и 571 медик. Подключения к аппарату искусственной вентиляции легких требовалось для 218 человек, в том числе для одного ребенка и 19 медиков", – говорится в сообщении.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 439 человек, из них 23 медработника. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 3716 пациентов уже выздоровели, в частности 935 медработников, – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Подтвержденнные случаи:

Винницкая обл. - 628 (309 выздоровели)

Волынская обл. - 510 (127 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 773 (79 выздоровели)

Донецкая обл. - 102 (26 выздоровели)

Житомирская обл. - 530 (67 выздоровели)

Закарпатская обл. - 764 (114 выздоровели)

Запорожская обл. - 331 (135 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1144 (334 выздоровели)

Киев - 1960 (169 выздоровели)

Киевская обл. - 1049 (179 выздоровели)

Кировоградская обл. - 428 (273 выздоровели)

Луганская обл. - 42 (15 выздоровели)

Львовская обл. - 870 (168 выздоровели)

Николаевская обл. - 225 (63 выздоровели)

Одесская обл. - 680 (39 выздоровели)

Полтавская обл. - 257 (136 выздоровели)

Ривненская обл. - 1045 (199 выздоровели)

Сумская обл. - 157 (81 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1028 (362 выздоровели)

Харьковская обл. - 672 (81 выздоровели)

Херсонская обл. - 165 (96 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 196 (54 выздоровели)

Черкасская обл. - 346 (160 выздоровели)

Черновицкая обл. - 2444 (429 выздоровели)

Черниговская обл. - 79 (19 выздоровели).

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-инфекционист рассказал, что ежедневное количество заражений коронавирусом в мае-июне в Украине будет колебаться в пределах 300-400 случаев.

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